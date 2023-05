"Costi aumentati del 30% Ecco perché è tramontato il progetto Polis 3.0"

"Oggi proseguire sarebbe stato un salto nell’incertezza. Avremmo rischiato di mettere a repentaglio i conti del Comune e dell’azienda speciale. Se non ci fosse stato il Covid avremmo potuto cantierizzare Polis 3.0 così come era stato pensato 5 anni fa, ma oggi siamo in un’epoca diversa dal 2018. Così il sindaco Elia Delmiglio (foto) ha spiegato in Consiglio comunale la rinuncia al progetto Polis 3.0 che prevedeva due linee di intervento, “Il Casale“ cioè minialloggi per anziani e “Prometeo“ una comunità per minori allontanati dalle famiglie. "E’ stata una decisione di responsabilità, senza presupposti ideologici – ha ribadito –. I costi di costruzione sono aumentati del 30% così come quelli di una futura gestione. Abbiamo colto l’obiettivo della riqualificazione dell’ex ospedale da 6 milioni: Asst potenzierà una parte con un centro per i disturbi alimentari, il Comune trasformerà la parte centrale in polo sociale".