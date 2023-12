Corso per nuove professioni: "Le donne sono protagoniste. Promettiamo lavoro stabile"

L’Istituto tecnologico superiore milanese Its Academy Angelo Rizzoli, che intende partire con una nuova sede a Codogno, dall’anno scolastico 2024-2025, cerca anche studentesse. "Che i lavori specializzati e la tecnologia siano solo appannaggio maschile è un pensiero frutto di una cultura arcaica e da combattere" hanno spiegato, nella sala Santelli del Comune di Codogno, Roberto Sella, direttore generale dell’ Istituto e il presidente Fabrizio Felippone. Erano col sindaco Francesco Passerini, la cui amministrazione punta sulla formazione tecnica superiore. "Su Milano, ad esempio, nel marketing e nella comunicazione – hanno aggiunto – abbiamo il 90 % di presenza femminile e la competenza è altissima". La mission è occupare in modo stabile e coerente gli studenti, rendendoli presto operativi in azienda.

"Li seguiamo 12 mesi dopo il diploma – promettono –. L’85% dei ragazzi, a un anno dal diploma, lavora e il 92 % fa un lavoro coerente col percorso di studi fatto. Da noi viene anche chi cerca una seconda possibilità, come un 43enne di Codogno stufo di fare il magazziniere. C’è poi il 10% dei laureati con lauree deboli. Si progetta sulle esigenze del territorio. Si costruisce insieme alle imprese. E Its finanzia anche borse di studio per chi è fragile economicamente". Minimo il 60% del monte ore erogato deve essere svolto con docenti che provengono dal mondo delle imprese. "Da noi il 10 % sono professori universitari, ma tutto funziona proprio perché sono le imprese a parlare ai loro potenziali futuri dipendenti. Imprese che a propria volta imparano a formare – hanno aggiunto i responsabili –. Dal secondo anno gli studenti trascorrono infatti metà del tempo in azienda e il 95 % ci resta a lavorare anche in futuro". Si sta investendo, poi, sull’apprendistato di alta formazione e ricerca di terzo livello. Il secondo livello è professionalizzante, il classico apprendistato con cui le aziende pagano 3 anni meno di contributi, dopo l’assunzione di un giovane, formandolo. Il terzo livello è invece finalizzato al conseguimento di un titolo, per poter assumere persone che stanno studiando e diventano studenti-lavoratori. Inoltre per 200 ore tutti ricevono insegnamenti su competenze trasversali, come lavoro di gruppo, leadership, motivazione, tecniche di progettazione, consapevolezza digitale etc. Poi si lavora sulle competenze tecnico specialistiche. "Il Ministero ha lanciato un sistema ordinamentale che si affranca a quello accademico- aggiungono gli esperti- Gli Its accademy, ideati nel 2008, sono scuole terziarie. La laurea breve non ha infatti dato i risultati che si aspettava a livello professionalizzante". P.A.