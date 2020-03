Lodi, 18 marzo 2020 - I 1.290 dipendenti del gruppo Star (Società Trasporti Automobilistici Regionali) di Lodi, che opera nel settore dei servizi per la mobilità, beneficeranno di una serie di strumenti di sostegno economico e prestazioni assistenziali per far fronte a eventuali conseguenze derivanti da infezione da coronavirus. Lo prevede un accordo siglato dal gruppo e le organizzazioni sindacali di categoria regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal.

Con la firma dell'accordo è stata stipulata una polizza assicurativa in favore di tutti i dipendenti delle società del gruppo. L'intesa prevede una indennità di 100 euro al giorno, a partire dall'ottavo giorno, in caso di ricovero presso struttura ospedaliera che risulti determinato da infezione da coronavirus; indennità di convalescenza pari a 3.000 euro, corrisposta all'atto della dimissione da struttura ospedaliera a seguito di ricovero presso reparti di terapia intensiva per effetto di infezione da coronavirus; pacchetto di assistenza post ricovero per favorire il recupero della condizione di piena salute, venendo incontro a esigenze familiari con l'ausilio di baby sitter, collaboratori familiari, consegna a domicilio della spesa.

Si tratta di misure che "abbiamo ritenuto di attivare per offrire ai nostri dipendenti opportune garanzie in un momento particolarmente complesso e impegnativo", afferma Pierluigi Zoncada, presidente di Star spa di Lodi.