Coppa Bernocchi e Tre Valli a Busto Arsizio (Varese): Due Giorni di Ciclismo

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Ieri “l’antipasto” a Varese con 2.068 al via della settima edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine (vinta per la cronaca Lars Van Coppenolle). Oggi sarà invece Busto la capitale del ciclismo con il passaggio della Coppa Bernocchi, edizione 104 e,domani, con la partenza della Tre Valli Varesine, 102ª edizione, organizzata dalla Società ciclistica Alfredo Binda. Per la Tre Valli le squadre si ritroveranno al Museo del Tessile, gli atleti partiranno però in via Fratelli d’Italia, davanti al municipio: alle 9 le donne, alle 12 gli uomini.

Dunque grande mobilitazione per lo storico evento, una delle più importanti iniziative nel calendario di “Busto Arsizio città dello sport 2023“. Attenzione quindi alle modifiche viabilistiche annunciate, con i cartelli stradali già posizionati lungo le strade interessate. Domani per la Tre Valli sono previsti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Galvani, Volta e Fratelli d’Italia, dalle 6 alle 13; la sospensione della circolazione dalle 9 alle 10 e dalle 11.45 alle 13, lungo i tratti interessati dalla gara: al Museo del Tessile, nelle vie e viali Volta, Zappellini, Fratelli d’Italia, Garibaldi, XX Settembre, Cadorna, Lombardia, Costa, Venezia, Tasso, Sempione, località 5 Ponti, Diaz, Duca d’Aosta, Cadorna, Lombardia, Cassano Magnago, XI Settembre e Fagnano; divieto di sosta con rimozione forzata nell’area parcheggio tra via IsonzoGalvani e sui tratti di strada interessati dal transito della gara, dalle 7.00 alle 13.

Oggi, per il passaggio della Coppa Bernocchi, dalle 8 alle 13 divieti di sosta in corso XX Settembre e in viale Boccaccio nel tratto dal civico 1 al civico 5. Circolazione sospesa, dalle 11 alle 12 nelle vie e viali Dairago, Boccaccio, Tripoli, Virgilio, Cadorna, XX Settembre.

Rosella Formenti