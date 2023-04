Convenzione con Lodi Vecchio, il paese torna ad avere i vigili

Mancavano i vigili, firmata una convenzione con il Comune di Lodi Vecchio ne sono arrivati due. "Lavoriamo con l’amministrazione di Lodi Vecchio per sottoscrivere un’ampia convenzione di Polizia Locale che, in collaborazione coi carabinieri di Lodi Vecchio, possa presenziare in modo costante e proficuo l’ampio territorio dei nostri Comuni. Vorremo stipulare una convenzione che permetta di assumere ulteriori agenti e ci faccia ottenere mediante bandi nuove risorse – spiega la sindaca Nathalie Sitzia –. Nel frattempo, dato che i tempi sono lunghi, gli agenti Sabrina Belmetti e Domenico Ioffrida lavoreranno rispettivamente per 12 ore settimanali anche sul nostro territorio. Lavoreranno insieme oppure da soli". Sempre in tema di Polizia locale la Regione ha finanziato 5 progetti presentati dai comuni lodigiani. Codogno riceve fondi per 6.486,74 euro, Lodi 20.000, Maleo 16.596,90, Massalengo 22.222,12 , l’Unione Nord Lodigiano 17.636,93.P.A.