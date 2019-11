Lodi, 27 novembre 2019 - Si abbassa i pantaloni mentre rifiuta di dare le generalità alla polizia, extracomunitario irregolare finisce nei guai. Nonostante il suo rifiuto a collaborare, infatti, l’extracomunitario, controllato in stazione a Lodi dalla squadra volante, è stato identificato attraverso le impronte digitali. Residente in provincia di Varese e in Italia irregolarmente, l’uomo non ha gradito un controllo dei poliziotti che, allo scalo, chiedevano i documenti a tutti i presenti. L’interessato si è divincolato, poi ha spintonato gli agenti e alla fine si è abbassato i pantaloni davanti a tutti. E alla fine ha accumulato denunce per resistenza, atti osceni in luogo pubblico, soggiorno irregolare e rifiuto di fornire documenti.

