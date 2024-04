Controlli intensificati, tre denunce

Controlli della polizia locale nelle aree di piazza San Bovo e della stazione ferroviaria: con l’arrivo della bella stagione, il Comune si aspetta una maggior frequentazione dei luoghi di aggregazione. Nell’ambito di questi controlli, gli agenti hanno denunciato tre stranieri non in regola con il permesso di soggiorno. Uno in sella a una bici, in stato di alterazione, era rimasto coinvolto in un incidente. Non aveva i documenti e si è rifiutato di sottoporsi ai test per alcol e droga: in automatico è scattata la contestazione per guida in stato d’ebbrezza. Il secondo è stato trovato in stazione intento a fumare uno spinello: la polizia locale ha sequestrato la droga e lo ha denunciato per violazione della normativa sugli stranieri, non avendo i documenti. Il terzo era un pluripregiudicato, a bordo di uno scooter. Non ha esibito alcun titolo che lo autorizzasse a rimanere sul territorio italiano. È stato fotosegnalato e denunciato.

L’assessore alla Sicurezza William Tura ha commentato: "Riponiamo massima attenzione sulle aree più sensibili della città, rispetto alle quali in passato si sono verificati episodi di aggregazione che hanno generato insicurezza o percezione di insicurezza nei cittadini". E aggiunge: " In questo senso, con il comandante della polizia locale abbiamo intensificato le attività di presidio del territorio e i primi risultati, evidentemente, dimostrano l’attenzione, la prontezza e la professionalità dei nostri agenti, attraverso azioni molto importanti anche e soprattutto in chiave preventiva".