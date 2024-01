Contributi affitto, erogati oltre 27mila euro

Sono state 27 le famiglie di Zelo che nel 2023 hanno ricevuto dal Comune il contributo regionale per il mantenimento dell’abitazione in locazione. L’importo erogato è stato di 27.345 euro. La misura, che sostiene i nuclei in condizioni di difficoltà economica o particolare vulnerabilità (non sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione o di sfratto), prevede, in seguito alla pubblicazione di bando comunale ad evidenza pubblica, l’erogazione di una somma al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento dell’affitto non versato o da versare a cura degli affittuari, per la copertura fino a un massimo di tre mensilità e comunque non oltre i 1.500 euro ad alloggio o contratto. "L’Amministrazione - spiega il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Daniela Brocchieri - è intervenuta a supporto dei cittadini che vivono in condizione di fragilità. Questo strumento è finalizzato non solo a prevenire situazioni di emergenza sociale, ma anche a supportare i giovani nuclei familiari, cui il contributo è assegnato di preferenza". L’iniziativa si applica alle abitazioni in locazione sul mercato libero, con canone concordato. Gli inquilini devono essere residenti nell’alloggio in locazione da almeno sei mesi e avere un Isee massimo di 18mila euro. È già possibile presentare domanda in Comune per il 2024.