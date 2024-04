Contardi, il Comune perde pure in Cassazione

Il Comune perde in Cassazione il ricorso presentato nel contesto dell’annoso braccio di ferro con l’impresa Contardi per il riscatto delle aule scolastiche all’interno del complesso Ognissanti di via Cavour e ora è costretto a pagare pure le spese del procedimento per un totale di oltre 17mila euro.

Il rimborso viene conteggiato come debito fuori bilancio che il Consiglio comunale, ieri sera durante la seduta in calendario, ha dovuto riconoscere. Dopo anni di contenzioso, l’allora Esecutivo municipale nel 2015 decise di procedere con l’esproprio pari a 331mila euro, cifra che dovette essere rimpolpata di 553mila euro in seguito alla sentenza della Corte d’Appello del 2017 dopo la richiesta di risarcimento avanzata dal privato per pregiudizio patrimoniale.

Il Comune fece ricorso facendo leva su tre diverse motivazioni ma la Cassazione li ha respinti tutti.

M.B.