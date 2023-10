Consiglio comunale di commiato per il sindaco Vignali

Ultimo atto ieri sera a Cornovecchio per l’esecutivo del sindaco Paola Vignali che, il 4 ottobre scorso, aveva rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali e professionali. La seduta di Consiglio comunale di commiato ha approvato alcune delibere tra cui la convenzione con Maleo per il trasporto alunni ed una variazione di bilancio. È stato anche il momento dei saluti visto che Vignali esclude ripensamenti entro i 20 giorni previsti dalla legge prima che l’addio diventi definitivo. Per lei (eletta il 4 ottobre 2021) l’ultimo giorno da sindaco sarà il 24 ottobre. Poi arriverà il commissario.