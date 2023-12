Confagricoltura:: "Serve un piano di rilancio e crescita"

Semplificazione del recupero delle aree dismesse, rinaturalizzazione del Po, assorbimento di anidride carbonica, rafforzamento del collegamento tra facoltà universitarie. Sono le richieste di Confagricoltura presentate all’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, in merito all’Accordo di sviluppo territoriale. Il presidente Francesco Pacchiarini (nella foto), auspicando un piano territoriale di rilancio e crescita duratura, chiarisce: "Il rafforzamento del ruolo strategico rivestito dal settore primario nell’economia provinciale e regionale passa dalla valorizzazione delle filiere. Chiediamo la semplificazione dell’iter autorizzativo per il recupero delle aree dismesse e un piano finanziario specifico per la riqualificazione del patrimonio rurale, anche col coinvolgimento di Finlombarda. L’adeguamento dei tetti potrebbe rivelarsi utile per la produzione di energie da fonti rinnovabili". Pacchiarini invoca poi "una pianificazione condivisa sulle iniziative di rinaturalizzazione del Po, finanziata dal Pnrr. Occorre poi la transizione verso fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico". Infine, su formazione e ricerca il presidente ricorda: "Dal rafforzamento del collegamento tra la facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, e le aziende agricole dipendono tutela e promozione delle specificità del patrimonio zootecnico: serve un tavolo stabile".

P.A.