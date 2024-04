Condevo, buonuscita uguale per tutti

Trentaquattro lavoratori dell’azienda produttrice di componenti per caldaie Condevo hanno accettato ieri la proposta di 34mila euro lordi di buonuscita. Ieri era l’ultimo giorno disponibile per la trattativa, dopo mesi di incontri tra lavoratori, sindacati e vertici.

I sindacati non sono soddisfatti del risultato, la loro ultima proposta era pensata per l’equità sociale: si trattava di un decalage con tre fasce di intervento: i lavoratori ai quali mancavano 12 mesi alla pensione prendevano 12mila euro; con 24 mesi mancanti, 24mila; e a tutti gli altri una buonuscita di 44mila euro. L’azienda però ha rifiutato, chiudendo così le trattative l’ultimo giorno disponibile con la proposta della stessa buonuscita per tutti.

La vicenda andava avanti da mesi, prima l’azienda – con due stabilimenti a Marudo e uno a Vidardo – mise in cassa integrazione per 6 mesi i dipendenti. Poi a gennaio 2024 i sindacati andarono a chiedere informazioni ai vertici. L’azienda spiegò solo di aver avviato le pratiche di licenziamento. A febbraio i primi incontri in Assolombarda tra sindacati e azienda, con i primi che cercavano di spingere verso il contratto di solidarietà, idea che l’azienda ha sempre rifiutato.

La società vuole tagliare nel Lodigiano per aumentare gli investimenti nello stabilimento in Macedonia, in crescita e fuori Ue. Una giustificazione accolta tra i dubbi, con i lavpratori che raccontano come in fabbrica si lavori e si produca tanto. Ora la vicenda sembra finita definitivamente.

L.P.