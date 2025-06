Concerto di chiusura davanti ai genitori per gli alunni del Gramsci

In vista della chiusura dell’anno scolastico, l’istituto comprensivo Antonio Gramsci ha proposto una lezione musicale a cielo aperto. Oltre 60 studenti di elementari e medie di Mulazzano, Cervignano d’Adda e Casalmaiocco si sono esibiti ieri mattina di fronte a parenti e genitori, in quella che è stata la lezione conclusiva del progetto “Armonauti“, iniziativa gratuita che da gennaio ha offerto agli alunni la possibilità di imparare a suonare uno strumento orchestrale e di vivere il fascino della musica d’insieme, al di fuori degli orari scolastici. "Un’immagine rara e bella – ha evidenziato il sindaco di Mulazzano Michael Gola – che permette ai ragazzi di appassionarsi alla musica, passando del tempo assieme, creando legami più forti". Il progetto è sorto dalla collaborazione con l’associazione Tieni il Tempo del maestro Alfonso Pezzano, direttore della piccola orchestra di giovani musicisti. Con lui il maestro Alfonso Di Rosa "che li ha accompagnati con competenza e passione nella scoperta del linguaggio universale della musica – spiega Pezzano, che ha chiesto ai genitori di sostenere i figli "nelle loro passioni e in queste fantastiche attività". I piccoli musicisti hanno proposto brani come “’O surdato ‘nnammurato“ e “L’inno alla gioia“. L.R.C.