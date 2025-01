Con l’auto nel fosso. Resta incastrato: all’ospedale in elicottero

Ha sbattuto contro il guard rail ed è poi finito nel fosso rimanendo incastrato nell’abitacolo: ieri mattina attorno alle 12.30, un settantacinquenne residente alla Muzza di Cornegliano Laudense è rimasto ferito in maniera seria dopo che, a bordo del suo Fiat Doblò, è terminato fuoristrada lungo la provinciale 168 che da Brembio conduce verso Livraga. Sono stati i vigili del fuoco a liberare l’uomo e a consegnarlo nelle mani dei sanitari del 118 i quali, dopo aver riscontrato che l’anziano aveva riportato un forte trauma cranico, hanno allertato l’elisoccorso che è decollato da Milano. Il ferito è stato così trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Codogno i quali hanno avuto il compito di accertare la dinamica dei fatti. Il tratto di strada è stato chiuso al transito durante le operazioni di soccorso e il successivo intervento per riportare il mezzo sulla carreggiata. Ieri, inoltre, verso le 15.30, c’è stato uno scontro tra due vetture a San Martino in Strada in località Ca’ de Bolli: sono rimaste coinvolte quattro persone di cui due, una 31enne ed una 47enne hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Le loro condizioni non erano gravi. M.B.