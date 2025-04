Tavazzano con Villavesco, chiusa una pasticceria per carenze igieniche

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 24 aprile 2025 – Irregolarità nel bar pasticceria, polizia locale e Ats lo chiudono “per sette giorni, fino al ripristino delle condizioni previste dalla Legge”.

Un bar pasticceria di Tavazzano con Villavesco, della zona di via Nassirya, è finito nel mirino di forze dell’ordine e Agenzia di tutela della salute. Alcuni clienti hanno infatti segnalato al comando di Montanaso Lombardo, sede dell’Unione, la presunta presenza di irregolarità riguardanti l’igiene. Il comandante Costantino Gemelli che, da tempo, controlla le attività commerciali del territorio, anche in materia di igiene, ha quindi attivato un sopralluogo congiunto con l’Agenzia di tutela della salute e propri agenti.

È stato svolto nella mattinata del 24 aprile 2025, ognuno per le proprie competenze. Durante le verifiche, quindi, secondo quanto spiegato dal Comando, “sono state riscontrate violazioni di norme sull'igiene alimentare”. Di conseguenza l’attività è stata chiusa per una settimana. Con obbligo di attivarsi, in questi tempi, per ottemperare alle prescrizioni ricevute. Da qui sarà possibile la regolare riapertura. P

er l’esercizio commerciale si tratta delle prime irregolarità contestate. Le operazioni sono state presiedute da Gemelli stesso, con colleghi specializzati nel settore commerciale e tecnici di Ats per analisi, campionamento e ispezione di ciò che è presente nel locale. Partiranno accertamenti anche sulla regolarità delle strutture, le occupazioni di suolo pubblico etc. Red.Cro.