Comunità Solare, caccia ai consumatori

Trovati i soci produttori: ora si cercano i consumatori per far partire la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale. Parte a Guardamiglio la campagna adesioni alla Comunità Solare (Cers). Venerdì 30 maggio in Comune si è tenuta un’assemblea pubblica (nella foto) per presentare la nuova fase del progetto: la raccolta di soci consumatori.

Andrea Poggio, presidente della Cers, ha spiegato: "Finora hanno aderito circa 12 soci produttori, di cui 10 di Guardamiglio. Contiamo di avere presto 120 kW di impianti. Ora servono soci consumatori, così la comunità potrà davvero attivarsi". Il percorso è iniziato l’autunno scorso, quando il Comune ha presentato il progetto. Dopo l’introduzione del sindaco Giancarlo Rossetti, il consigliere Stefano Ghidini ha ripercorso le tappe: l’adesione alla Cers, l’approvazione della Corte dei conti, la vittoria del bando Cariplo “Alternative 2024“ che finanzierà 50 kW di fotovoltaico sul tetto delle scuole, e la creazione di una rete di volontari. "Guardamiglio ha l’ambizione di farsi esempio di sostenibilità e partecipazione attiva", ha dichiarato Rossetti.

"Un percorso non facile ma ci abbiamo creduto e oggi iniziamo a vederne i frutti", ha aggiunto Ghidini. Aderire come soci consumatori è semplice: non serve cambiare gestore, basta versare una quota una tantum di 25 euro, rimborsabile. Poggio ha concluso: "Il vantaggio economico è minimo, ma l’impatto sociale ed ecologico è grande: aderire significa partecipare alla transizione energetica e combattere la povertà energetica". P.A.