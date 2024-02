Comune e associazioni insieme: costituite cinque consulte cittadine

Fin dal proprio insediamento, l’amministrazione comunale di Andrea Furegato (nella foto), che governa a Lodi, aveva promesso di voler dirigere la cosa pubblica insieme alle realtà cittadine. E quindi, con i decreti sindacali 2 del 7 febbraio 2024 e 3 dell’8 febbraio 2024, sono state costituite le consulte cittadine. Composte dalle associazioni che, avendone titolo, hanno chiesto di parteciparvi. Nel dettaglio, la consulta della famiglia, è composta da 15 sodalizi, tra cui l’associazione Il mosaico, Comunità Famiglia Nuova, le Acli provinciali. Altre dieci realtà, come Asd No limits, Auser Lodigiano e Unione Ciechi formano la consulta della disabilità. Alla consulta dell’ambiente, del territorio e del clima hanno aderito altre dieci associazioni, come Fiab Lodi Ciclodi, Circolo Legambiente, Movimento per la lotta contro la fame nel mondo. Ci sono poi 11 sodalizi che compongono la consulta della Cultura e del Turismo. Infine nella consulta dello sport si sono inserite 21 realtà, tra le quali Asd Baseball Old Rags, Polisportiva disabili lodigiani Il Trifoglio Gso San Fereolo. P.A.