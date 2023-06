Completato il restauro della chiesa del 1846

Presentato martedì sera il restauro della bellissima chiesa dedicata alla Madonna del Carmine, in località Chiesuolo, in mezzo alla campagna, a margine della sp145, costruita nel 1846 per opera di Carlo Cattaneo di Codogno che possedeva diversi beni nella zona. Di fatto è la famiglia Mutaloghi, ringraziata pubblicamente, che si occupa di tenerla aperta e chiusa, ed eseguire alcuni piccoli interventi di manutenzione e di pulizia. I lavori di riqualificazione hanno riguardato la copertura e gli esterni grazie ad un bando regionale ottenuto dalla parrocchia di Santo Stefano (ha ricevuto 120 mila euro a fondo perduto). La cifra della spesa totale si aggira sui 150 mila euro e quindi occorre reperire ulteriori fondi grazie sicuramente alla generosità dei fedeli. Durante la prossima festa del Carmelo saranno promosse diverse iniziative proprio per raccogliere le offerte.