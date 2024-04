Come trovare un lavoro. Lezione speciale al Volta

Lezione di “orientamento“ ieri mattina, nell’aula Magna dell’IIs A. Volta di Lodi, per gli studenti di quarta e quinta organizzata dall’Unione Artigiani e Imprese Lodi. L’iniziativa è portata avanti, ormai da diversi anni, dall’associazione di categoria per dare consigli ai giovani sul mondo del lavoro, fornendo un quadro delle richieste privilegiate nel Lodigiano, e suggerimenti su come presentarsi. Ieri sono state illustrate anche le differenze tra i diversi tipi di contratti. "A Lodi – ha affermato Mauro Sangalli, segretario dell’Unione Artigiani – ci sono circa 4.500 realtà, tra artigiani e imprese. Il settore dei servizi e commercio è il più forte, seguito da edilizia e manifatturiero. Le aziende chiedono sempre più competenze trasversali, in particolare capacità di vendere e spirito di iniziativa, creatività, capacità di lavorare in gruppo, serietà, competenze digitali e conoscenza di una seconda lingua. A queste io aggiungo flessibilità e saper lavorare in autonomia". Ad oggi, è stato sottolineato, il passaparola e le banche dati delle aziende sono i metodi di reclutamento principali. La figura più richiesta è l’operaio specializzato. Consigli pratici ai ragazzi (ad esempio su come preparare un curriculum) sono stati forniti anche da Margherita Damiano, referente di Galdus, ente accreditato dalle Regione nell’orientamento e ricerca del lavoro. Lu.Pa.