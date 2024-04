Combattenti e Reduci: "Ricordare è fondamentale". Un anno di grande impegno

Il Consiglio direttivo dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Cervignano d’Adda fa il bilancio del 2023 e premia i benemeriti, tra i quali lo storico presidente. L’occasione è stata l’assemblea dei soci, quando è stato in primis riassunto quanto fatto nel 2023. A oggi la Giunta in carica è così composta: Mario Colombo presidente, Luciano Zanotti vicepresidente; Eugenia Raimondi Cominesi, segretario. Mentre i consiglieri sono Dania Bianchini, Luigi d’Adda, Sergio Zabaglio, Alfiere ufficiale, Giuliano De Zolt Ponte, Ivan Tosato e Franco Stefani. La Sezione è molto attiva e vanta 106 iscritti, dei quali 105 simpatizzanti e un combattente centenario, Giuseppe Carola. Durante la riunione anche un momento di raccoglimento per i soci venuti a mancare: Francesco Capoferri, Angelo Massari, Vincenzo Carelli e Grazia Labruco. Ma anche la possibilità di festeggiare venti nuovi iscritti.

Il clou è stato il conferimento da parte del Direttivo in carica del titolo di socio onorario a Efrem Asti, "meritato per l’esemplare impegno costante e costruttivo profuso a favore della Sezione nel corso degli anni". Efrem, iscritto alla associazione Ancr dal 1975, è stato presidente di Sezione dal 23 marzo 2014 al 3 novembre 2023, quando ha dato le dimissioni per motivi personali).

È stato applaudito anche durante il Congresso straordinario della Federazione nazionale combattenti e reduci di Milano, Lodi e Monza Brianza che si è svolto il 18 aprile, quando il presidente Gianni Imberti ha premiato, con benemerenza e medaglia, i presidenti veterani, ringraziandoli per il loro impegno e dedizione. Ricordando l’anno scorso ci sono stati molti eventi che, per il Consiglio direttivo, sono stati degni di nota. In primis la manifestazione legata al 4 Novembre, organizzata dalla Sezione il 22 ottobre con la partecipazione di ben dieci altre Sezioni Ancr.

