Comazzo, non si fermano all’alt. E’ caccia ai due fuggitivi

Comazzo - Due persone in auto non si fermano all’alt e fuggono dal Cremasco al Lodigiano, veicolo recuperato e passeggeri ricercati. E’ il bilancio dell’inseguimento partito a Rivolta d’Adda. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno raggiunto una vettura che non si è fermata alla richiesta di una pattuglia. Il mezzo è stato notato, mentre viaggiava lungo la strada provinciale 4 di Rivolta d’Adda, con due persone, verso Milano.

I militari di pattuglia si sono insospettiti e hanno deciso di effettuare un controllo. Si sono lanciati all’inseguimento dell’auto e hanno intimato l’alt, ma il conducente ha accelerato per sfuggire al controllo in direzione di Milano. Poi il conducente in fuga ha svoltato sulla provinciale 201, in direzione di Comazzo, ma giunto nella frazione di Corneliano Bertario, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito dalla sede stradale, terminando la corsa in un campo a lato della strada.

I due sconosciuti hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi per le campagne circostanti, approfittando del buio e della vegetazione. I carabinieri della compagnia di Lodi hanno aiutato i colleghi nella ricerca dei fuggiaschi ma, al momento, non sono ancora stati trovati. L’automobile non è risultata rubata, ma di proprietà di un’agenzia di noleggio e si pensa che possa essere stata affittata da qualcuno intenzionato a commettere dei reati. Sono in corso tutti gli accertamenti, anche di carattere tecnico, per verificare chi avesse noleggiato l’auto e si trovasse all’interno del veicolo durante l’inseguimento.