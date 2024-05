Coltellate al cognato. Rimane dietro le sbarre Un uomo di origine marocchina rimane in carcere a Lodi per aver accoltellato il cognato a Castiglione d’Adda. Il giudice ha ritenuto possibile una reiterazione del reato, considerando anche i problemi legati all'abuso di alcol. Il cognato, dimesso dall'ospedale, sarà interrogato per verificare la ricostruzione dell'accaduto. Si parla di un presunto eccesso di legittima difesa in una situazione di tensione dovuta a un debito non restituito.