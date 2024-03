Colpito da un malore cade dalla bici. Non ce l’ha fatta il pensionato di 86 anni

Non ce l’ha fatta il pensionato colto da malore l’altra mattina in viale Monte Grappa. Angelo Bulzi, 86 anni, è deceduto all’ospedale di Melzo, dov’era stato trasportato in ambulanza in gravissime condizioni dopo che il medico e i sanitari del 118 gli avevano prestato i primi soccorsi. Mentre era in sella

alla sua bici, l’anziano si era sentito male. Aveva fatto in tempo a scendere dalla bicicletta per poi accasciarsi al suolo privo

di conoscenza. Agli agenti della Polizia locale, primi

a intervenire, e ai soccorritori del 118 le sue condizioni sono apparse subito disperate. Vano ogni tentativo dei medici dell’ospedale di Melzo. Bulzi lascia un fratello e una sorella. Domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria

e San Sigismondo verranno celebrati i funerali.