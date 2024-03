Colpito alla testa, giovane operaio salvato dal caschetto

Infortunio sul lavoro, ieri attorno alle 13.30, all’interno di un impianto lavorativo che si affaccia sul tratto della provinciale 234, in territorio di Somaglia: secondo quanto appreso, un operaio di una ditta esterna stava effettuando alcuni lavori quando, per cause ancora da stabilire con esattezza, è stato colpito da un manufatto che si è sganciato. L’uomo, un 21enne, è stato raggiunto alla testa in maniera violenta. Sembra che la botta sia stata molto forte perchè chi era sul posto ha ribadito che il caschetto protettivo si è notevolmente incrinato in seguito all’urto. Il giovane operaio è stato soccorso da alcuni colleghi mentre, in pochi minuti, è sopraggiunta l’ambulanza con l’automedica del 118. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono sopraggiunti i carabinieri del comando compagnia di Codogno e i funzionari dell’Ats di Lodi per effettuare il sopralluogo al fine di verificare, come da prassi, se le condizioni di sicurezza erano state rispettate. M.B.