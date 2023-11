Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Iniziato il cantiere per installarle in via Roma Il Comune di Guardamiglio ha installato 4 postazioni di ricarica per veicoli elettrici in via Roma, a costo zero. L'accordo con la proprietà dell'area ha permesso di realizzare due colonnine per caricare in parallelo 4 veicoli. Delibera 37/2023.