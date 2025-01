A Codogno nascite al minimo storico: il saldo della popolazione regge grazie agli immigrati

CODOGNO (Lodi) – Minimo storico sul fronte delle nascite in città: il 2024 si è chiuso con numeri veramente risibili rispetto ad un andamento passato. Solo 92 volte le culle a Codogno si sono riempite con un trend negativo rispetto allo stesso periodo precedente quando il dato fu fissato a 98. Se non si considera l’anno del post Covid, 2021, quando i nuovi nati crollarono ad 81, è la prima volta negli ultimi vent’anni che si registra un dato cosi negativo sul fronte dei nuovi bimbi.

Il saldo della popolazione, al 31 dicembre scorso, si è attestato attorno ai 15.820 abitanti con una buona tenuta, ma è l’attrattività del centro urbano a tenere a galla la situazione visto che il saldo tra immigrati ed emigrati è stato positivo secondo un trend sempre uguale degli ultimi anni. Alla fine del 2024, coloro che avevano scelto Codogno come propria residenza erano stati 568 contro 546 che se ne erano andati.

Sempre molto più alto dei nati è il dato dei decessi, 198, secondo una tendenza ormai consolidata negli anni. Focalizzando l’attenzione ancora sui nuovi nati, nel 2004, esattamente vent’anni fa, le culle si riempirono ben 134 volte e i numeri sono rimasti sempre abbondantemente sopra le cento unità fino al 2021, l’anno della svolta in negativo. Sempre nel 2004, coloro che si erano spostati in città avevano raggiunto quota 269, la metà di quelli di oggi. Solo dieci anni dopo il trend era già cambiato e in forte ascesa con la casella immigrati che si era già arricchita di numeri importanti.