Si scava tra le macerie di Codogno, ma è una maxi esercitazione con 120 soccorritori

Codogno (Lodi), 20 novembre 2024 – Ricerca dispersi tra le macerie, ma "è solo una esercitazione". I vigili del fuoco del Team Usar della Lombardia, in collaborazione con il team sanitario Areu Agenzia regionale per l'emergenza urgenza della Lombardia, stanno partecipando a un'importante esercitazione “Full Scale”.

Prove programmate dal 26 al 29 novembre 2024, negli spazi del campo di addestramento del Polo Industriale di Codogno. Gli spazi sono stati concessi dal Comune di Codogno che, a proprio volta, ha messo in campo l'unità cinofila della protezione civile locale.

I 120 soccorritori partecipanti, provenienti da diversi enti, stanno simulando diverse operazioni di ricerca e soccorso su macerie, utilizzando le più recenti tecnologie e metodologie, utili per affrontare scenari di crollo, come quelli che possono verificarsi in seguito a eventi sismici.

Le manovre previste testano la sinergia tra i vari enti partecipanti e offrono l'opportunità di affinare ulteriormente le tecniche e le strategie di intervento in situazioni complesse. L'obiettivo è essere pronti a garantire la sicurezza e il pronto intervento in caso di reali emergenze.

L'addestramento rappresenta un'importante occasione per migliorare le capacità operative e la cooperazione tra le diverse forze in campo, contribuendo così a rendere la Lombardia sempre più pronta ad affrontare eventuali situazioni critiche. Paola Arensi