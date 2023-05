Istituto comprensivo di Codogno: il Wwf premia l’orto con i prodotti di stagione

Codogno – L’istituto comprensivo di Codogno primeggia al concorso "Ri_party_amo scuola", di Wwf Italia, Intesa San Paolo e Jova Beach Party 2022. Raccogliendo l’eredità Covid del Wwf che, nel novembre 2021, ha donato alla scuola una sfruttatissima aula all’aperto per contribuire a ridurre i contagi, gli insegnanti, in collaborazione con l’agraria Tosi di Codogno, hanno portato avanti un nuovo progetto pilota. L’obiettivo era garantire benessere a chi frequenta la scuola.

La classe 5B della scuola primaria San Biagio, in particolare, è stata selezionata, tra i 670 progetti partecipanti al concorso "Ri_party_amo scuola", di WWF Italia, Intesa San Paolo e Jova Beach Party 202, ed è risultata come una delle 4 meritevoli della menzione d'onore. Non ha vinto il primo premio, ma il lavoro svolto è stato particolarmente apprezzato e sottolineato. Il progetto consiste nella realizzazione di un orto di specie vegetali ortive di stagione, dove gli studenti dell’agraria ITAS Tosi si occuperanno delle operazioni preliminari, tra cui: realizzazione dei semenzai in classe, estirpatura, lavorazioni del terreno e messa a dimora delle piantine in pieno campo. Mentre i gli alunni dell’Istituto comprensivo seguiranno il monitoraggio dell’orto, in particolare: irrigazioni, estirpatura malerbe, concimazione e raccolta.

Durante queste attività, i ragazzi potranno svolgere direttamente le attività orticole e monitorare, seguire e trasmettere conoscenze e competenze ad altri studenti. “La presenza di uno spazio incolto all’interno del contesto dell’Istituto e il successivo miglioramento, dovrà essere un esempio di collaborazione sinergica tra fasce d’età diversa – chiarisce l’insegnante Luisa Lenta del Comprensivo, che ha proposto la novità con il collega dell’agraria Antonio Gioia e la collaborazionedi Silvia Zavaglia, Maria Machì e Maristella Gibilaro – La principale finalità è migliorare la qualità di vita e di benessere dei beneficiari diretti (studenti e insegnanti) e indiretti (famiglie) attraverso il loro accompagnamento all’acquisizione di competenze e capacità in materia di ortofloricoltura.

Grande festa della classe quindi, collegati in diretta streaming alla cerimonia di premiazione di Roma. "Con questo progetto pilota abbiamo voluto arricchire le nostre esperienze outdoor – spiega Lenta – Dopo aver svolto, durante l'anno, le attività previste, abbiamo creato il nostro speciale messaggio. Come al solito la fantasia e la creatività degli alunni della 5B si è scatenata e ha portato alla realizzazione della cornice speciale che è stata poi posizionata nella nostra aula natura all'esterno".

L'Istituto, tra l'altro, è al suo terzo anno di sodalizio con la rete di scuole all'aperto ( https://scuoleallaperto.com/ ), accordo di rete nazionale tra istituti scolastici per favorire innovazione, sperimentazione e ricerca per un'educazione all'aperto, con a capo Filomena Massaro, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 12 di Bologna, che è capofila della rete nazionale “Scuole all'aperto”.