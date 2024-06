Codogno, degrado e slalom tra le buche in viale Risorgimento. "Marciapiede buio e dissestato. Rischiamo di cadere e farci male"

Codogno (Lodi), 30 giugno 2024 – “Quel tratto di marciapiede è troppo buio e la sera rischiamo di inciampare e cadere. Anche perchè l’asfalto è pieno di avvallamenti e buche profonde anche qualche centimetro"

. A denunciare la situazione di degrado in cui versa la parte di viale Risorgimento dedicata a pedoni e area di sosta per le auto sono in particolare alcuni pendolari che la sera, tornando a casa dal lavoro, lo percorrono a piedi dall’incrocio con viale Ricca verso via Cabrini e via Carducci.

"La luce dei lampioni di cui è dotato viale Risorgimento viene coperta dagli alti alberi della strada e dove transitiamo noi non si vede proprio nulla – riferiscono –. Non sappiamo dove mettiamo i piedi. E il disagio aumenta nelle giornate di pioggia quando le buche si riempiono di acqua e senza possibilità di vedere bene cosa si ha davanti ci finiamo inevitabilmente dentro". Il sindaco Francesco Passerini è consapevole del problema e chiede ancora un po’ di pazienza.

"È da poco iniziato il cantiere per la riqualificazione e il potenziamento di tutta l’illuminazione pubblica della città – dichiara –. Sono diverse le zone di Codogno buie e purtroppo l’impianto cittadino è molto datato. Abbiamo concluso la procedura di affidamento alla fine dell’anno scorso e adesso siamo partiti dalla riqualificazione del campo da baseball, stanno sistemando il campo da calcio Acerbi e poi da lì si passerà a tutta la città".

"Parliamo di circa 2.500 punti luce tra quelli da rinnovare e quelli che si andranno ad aggiungere agli attuali – specifica –. Copriremo così anche quelle zone dove purtroppo non c’è attualmente una visibilità adeguata. Il cantiere dovrebbe durare circa tredici mesi, quindi per l’estate del 2025 avremo una illuminazione migliore in tutta Codogno, frazioni comprese". "La situazione difficile di viale Risorgimento ci era stata segnalata così come l’ultimo tratto di via Cabrini – dice ancora il sindaco –. E purtroppo non sono gli unici. Noi adesso abbiamo ancora lampioni a mercurio, un’infrastruttura molto obsoleta, dei pali di altezza errata in alcuni casi. Con il nuovo piano sistemeremo le cose e avremo anche la possibilità di modulare i consumi in base alle necessità ottenendo così anche un risparmio di risorse".

Parallelamente, sul fronte della sistemazione degli asfalti, Passerini ricorda che è stata avviata la riqualificazione di alcune strade con copertura delle buche create dal maltempo e poi proseguiremo con il piano asfalti. A quest’anno la nostra amministrazione ha fatto manutenzione per quasi 2 milioni e mezzo di euro e andremo avanti perchè abbiamo 60 chilometri di strade che vanno mantenuti in modo adeguato".