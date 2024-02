Circolo tennis riqualificato. Il primo bilancio è positivo

Bilancio positivo per il circolo tennis comunale di viale Resistenza dopo gli interventi di riqualificazione promossi nei mesi scorsi. Nella struttura, affidata in gestione alla società “Match Point“, da settembre è stato ricavato un campo da padel coperto (dove c’era il campo polivalente da tennis e calcetto) ed è stato inaugurato un bar che può rimanere aperto tutto l’anno (in precedenza c’era un chiosco attivo solo d’estate). In questi mesi sono stati numerose le iniziative promosse dai gestori del circolo: feste, serate in compagnia e tornei di padel che hanno riscosso sempre una buona partecipazione. E adesso si guarda con forti speranze all’avvio della nuova stagione all’aperto, in cui ci saranno a disposizione due campi da tennis in terra rossa. A proposito di tennis, nel circolo “Match Point“ si respira in queste ore grande entusiasmo dopo che domenica la squadra che sta partecipando alla Coppa comitato Lombardia si è aggiudicata l’acceso derby con il Tc 30 Pari di Casalpusterlengo. Il team allenato da Luca Prodili ha conquistato la vittoria con due successi al cardiopalma nei singolari (entrambi al tie break annullando match point) con Andrea Caserini su Giuseppe Marra per 6-3, 3-6 8-6 e con Marco Guselli su Luca Rossi per 4-6, 7-5, 7-4 e nel doppio con Carlo Venosta ed Elia Colombo che hanno avuto la meglio su Rossi e Marra per 6-4 6-2.