Castiglione d’Adda è il paese della cicogna bianca

Castiglione d’Adda (lodi) Il ripopolamento della cicogna bianca nel Lodigiano, iniziato 20 anni fa, ora può dirsi riuscito. E Castiglione d’Adda, che ospita il centro cicogne del Parco Adda sud, ha deliberato di aggiungere alla cartellonistica toponomastica locale la scritta “Paese della cicogna bianca”. La proposta è arrivata, con una mozione, da Pietro Cremonesi, oggi consigliere comunale castiglionese e già consigliere del Parco.

Castiglione, da oltre vent’anni, è diventato noto anche per l’habitat ideale per la reintroduzione e nidificazione della cicogna bianca. Il ripopolamento della specie era stato avviato nei pressi della riserva naturale dell’Adda Morta, in voliere inaugurate nel 2001, con la prima coppia di pulcini e in questi anni, da loro, sono nati centinaia di questi maestosi e augurali uccelli, che qui, poi, hanno trovato il luogo giusto per riprodursi. “Si può quindi dire che possediamo il più idoneo habitat del Lodigiano per la cicogna bianca ed è ora di valorizzare un progetto pensato e portato in paese 22 anni fa precisamente”, ribadiva la richiesta.

“La vicenda della reintroduzione della Cicogna nel Parco Regionale Adda Sud è ormai, e sempre più, una storia di successo – commenta Francesco Bergamaschi, presidente del Parco –. Quindi ringrazio gli amministratori di 20 anni fa, per l’intuizione ed i loro successori, per la perseveranza, senza dimenticare le Guardie Ecologiche Volontarie, che presidiano il Centro".

Negli anni alcuni esemplari hanno anche nidificato su campanili o strutture dei paesi vicini. Nel 2023, parlando di dati, a Castiglione sono stati censiti 29 nidi di cui 24 usati, con 46 pulli. Tra Lodigiano e Cremonese ce ne sono altri 20, di cui 17 usati ed è stata verificata la nascita di 54 pulli. In totale si parla di 49 nidi, di cui 41 utilizzati e di 100 pulli venuti alla luce nel territorio.