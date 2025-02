Ciclabile per Maiano, "dateci fondi". La Giunta punta su viabilità e decoro

A Sant’Angelo Lodigiano serve una nuova pista ciclopedonale, il sindaco bussa alla porta della Provincia di Lodi "vanno trovati fondi". Cristiano Devecchi, primo cittadino della località, è stato a colloquio con Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia, per iniziare a discutere della auspicata realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale. Si punta quindi sempre di più a una mobilità green, in totale sicurezza, "ma ora si cerca la copertura finanziaria" chiarisce Stefano Pozzi, presidente del Consiglio comunale santangiolino.

L’obiettivo è realizzare l’opera tra Sant’Angelo Lodigiano e la frazione Maiano. "Abbiamo chiesto di inserire questo intervento tra quelli provinciali, per il momento si inizia a parlarne, speriamo in una realizzazione" ribadisce il presidente. La ciclabile sarebbe utilizzata dalle molte persone che percorrono la manciata di chilometri a piedi o in bicicletta, per spostarsi, d’estate e d’inverno, dal capoluogo alla vicina e popolosa località. Tanti, infatti, soprattutto nella bella stagione, abbandonano l’automobile ma, oggi, per percorrere quel tratto bisogna restare a bordo strada ed è pericoloso.

Nel frattempo si lavora per migliorare la viabilità cittadina e il decoro urbano. Sono stati infatti posizionati un nuovo dosso artificiale, per far ridurre la velocità del transito e nuova segnaletica, per aumentarne la visibilità, in via Borghetto. E la polizia locale, ispezionando le varie vie, ha fatto rimuovere due veicoli abbandonati da mesi. Erano stati parcheggiati e mai più spostati e si trovavano nella zona della palestra comunale della città.

Restano aperte altre questioni amministrative. Il prossimo Consiglio comunale, il cui ordine del giorno è ancora in lavorazione, è in programma il 24 febbraio. Ma certamente l’amministrazione comunale Devecchi intende "redigere un nuovo regolamento di polizia urbana, dato che il vigente è del 2017 e approvare un nuovo regolamento dei rifiuti, per una migliore e più moderna gestione del servizio" conclude. Quest’anno il servizio meccanizzato di pulizia delle strade inizierà il primo marzo. Dal Comune però precisano: "I cartelli sono già stati posizionati nelle varie zone della città, indicano i divieti di sosta e gli orari e i giorni in cui entreranno in vigore". Si invitano residenti e conducenti a rispettare le indicazioni per evitare problemi.