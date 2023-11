Chiusa la strada che collega le due frazioni

L’ondata di maltempo ha provocato la temporanea chiusura della strada che collega le frazioni Bralello e Cencerate, nel comune del Brallo di Pregola, nell’alto Oltrepò appenninico al confine con l’Emilia Romagna. E proprio dal Brallo fino a Voghera l’osservato speciale è il torrente Staffora, lungo l’omonima vallata con diversi centri abitati tra cui Varzi, Bagnaria, Ponte Nizza, Godiasco, Salice Terme e Rivanazzano. In alcuni punti l’aumento del corso d’acqua a carattere torrentizio lo ha fatto uscire dagli argini, senza far registrare particolari danni. Piogge che non sono cadute con valori eccezionali in termini assoluti (7,6 millimetri alla frazione Còlleri del Brallo, 7,2 a Varzi e 14,7 a Voghera Ponte Rosso, stazioni meteo Cml) ma con intensità elevata, oltre che estese a tutta la vallata.

S.Z.