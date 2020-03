Caselle Lurani (Lodi), 12 marzo 2020 - Ex moglie “mandante di un’aggressione”, scattano 6 misure cautelari tra cui 2 arresti domiciliari. Svolta in un’indagine portata avanti dai carabinieri della sezione operativa di Lodi e di Sant’Angelo che ritengono responsabile di un agguato a un uomo la sua ex moglie.

La donna, di 48 anni, di Rivoli, ora è agli arresti domiciliari con un altro indagato di 51 anni mentre per altri quattro uomini c’è l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo fino a quando sarà svolto il processo a loro carico. Secondo la ricostruzione dei militari, che hanno utilizzato anche filmati di videosorveglianza per arrivare a una svolta, la donna sarebbe il mandante di un’aggressione ai danni dell’ex marito, meccanico 41enne di Caselle Lurani. Gli indagati risponderanno a vario titolo anche per l’incendio di due mezzi, il lancio di un petardo verso l’abitazione della vittima, il suo pestaggio e una rapina. Per tendere l’imboscata all’uomo, che risale al 7 giugno dell'anno scorso, il gruppo di banditi aveva simulato di chiedere aiuto per un guasto all’auto.