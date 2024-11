In venti si affrontano con bastoni, lame e chiavi inglesi: violento pestaggio a Casalpusterlengo

Casalpusterlengo (Lodi), 26 novembre 2024 - Violento pestaggio in strada tra più persone. E’ avvenuto con bastoni, lame e chiavi inglesi e il bilancio è di cinque feriti. Nuovo allarme, alle 22 del 25 novembre 2024, a Casalpusterlengo. La cittadina, nell’ultimo anno, proprio per gli episodi di efferata violenza, aveva attirato l’attenzione delle autorità, che si sono attivate e hanno ottenuto un tavolo del Coordinamento per l’ordine e la sicurezza pubblica. Incontro tenutosi in estate in municipio, cui era seguito l’aumento dei controlli.

Ma la violenza è tornata e solo l’intervento dei residenti che, spaventati, hanno allertato le forze dell’ordine, ha permesso di evitare il peggio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti per placare gli animi, la colluttazione si sarebbe accesa in via Vittorio Emanuele, vicino al civico 16, in zona piazza Dante e in mezzo alla strada. Si sarebbe trattato di un maxi pestaggio avvenuto tra tre o quattro extracomunitari, sembra di origine ecuadoregna, e una quindicina di altri extracomunitari che, dalle prime testimonianze, sarebbero egiziani e li avrebbero assaliti. Nelle mani, in base ai racconti dei testimoni, avrebbero avuto bastoni, lame e chiavi inglesi.

Con grande concitazione e spavento delle vittime, che hanno rischiato grosso. Dopo le botte, la maggior parte dei coinvolti si sono dileguati e ora ci sono indagini in corso per risalire ai responsabili e assicurarli alla giustizia. Ma anche per cercare di capire cosa possa aver scatenato l’episodio. Da chiarire se sia stata una spedizione punitiva o altro. Il soccorso sanitario ha mandato sul posto due ambulanze della Croce casalese e della Croce azzurra di Chignolo Po, nel Pavese, oltre all’automedica.

I feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi e del nosocomio civico di Codogno. Gli sono stati assegnati codici gialli e verdi, di media gravità e per fortuna nessuno correva pericolo di vita. Si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni , di un 27enne e di due uomini di 31 e 44 anni, che riportavano traumi vari per le percosse. L’indagine resta aperta per arrivare ai dettagli della vicenda. ù