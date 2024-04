“Casale al Centro“ con Pagani: "La città va ridisegnata"

Giovedì sera, in un bar della frazione Zorlesco di Casalpusterlengo, è stata presentata la lista “Casale al Centro“, formazione politica sorta per sostenere la corsa a sindaco alle prossime elezioni amministrative del candidato di centrosinistra Massimo Pagani. A introdurre la lista è stato Ernesto Danelli, insegnante dell’istituto Cesaris da oltre 20 anni e componente della “squadra“. "È compito della prossima amministrazione fare di più e meglio, perché la città dovrà essere ridisegnata, anche di fronte ai grandi cambiamenti viabilistici – ha ribadito Danelli –. C’è una cultura politico-amministrativa popolare e riformista che ci accomuna a Pagani. La nostra è una lista civica, ha un’identità ben precisa, ma non si identifica con un partito. Abbiamo l’ambizione di raccogliere il tessuto popolare e attivo della città, con uno sguardo nuovo e capace di futuro, che va oltre gli schemi ideologici. Includiamo giovani, donne, educatrici, operatori sociali, uomini che conoscono il tessuto produttivo della nostra zona, allenatori, insegnanti". "Il nostro simbolo dice appunto questo – evidenzia –. Sullo sfondo la città, che vogliamo servire, e due colori: l’azzurro, che indica l’altezza del cielo e la concretezza e l’essenzialità dell’acqua; il giallo, colore luminoso di chi vuole andare lontano ma anche rappresentativo di ciò che c’è e vale nella città". P.A.