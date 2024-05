Campo da baseball e stadio Acerbi sotto una nuova luce

Campo da baseball e stadio di calcio Acerbi saranno i primi beneficiari del nuovo progetto illuminotecnico il cui esecutivo è stato approvato in giunta lunedì: la società aggiudicataria del bando dunque inizierà a mettere in pratica il piano, in prima istanza, all’interno del centro sportivo e lo farà presumibilmente a metà giugno per finire poi dopo 15-20 venti giorni di lavoro. Gli interventi prevedono la messa in opera di decine di nuove lampade a led mentre nel secondo e terzo lotto dell’intervento si procederà alla sostituzione delle lampade in tutta la città (il progetto prevede 2450 punti luce nuovi per un investimento della società privata di oltre tre milioni di euro). Per vedere terminato l’intervento totale ci vorrà circa un anno e mezzo. Il procedimento per arrivare a questo punto è stato molto lungo e laborioso. Intervento di efficientamento energetico anche per la scuola elementare e materna San Biagio: il comune infatti, con l’approvazione in giunta lunedì, investe 90 mila euro, ricevuti tramite contributo ministeriale, e riuscirà a cambiare i serramenti (29 in totale) di una dozzina di aule. Per non perdere il finanziamento l’affidamento dei lavori dovrà essere effettuato entro il prossimo 15 settembre mentre le opere dovranno terminare entro il 2025.Mario Borra