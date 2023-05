Camion trancia i fili elettrici Ferrovia in tilt per quattro ore

Ripristinata in tempi record la linea ferroviaria Crema-Cremona e viceversa, dopo la riparazione della linea elettrica tranciata da un camion che non si è accorto di aver ancora alzato il braccio della gru che monta nel cassone. L’inconveniente è successo intorno alle 11.30 di ieri, quando il camion è transitato dal passaggio a livello di via Solferino diretto a Soresina. Superando la barriera, ha tranciato i fili dell’alta tensione, non restando fulminato grazie agli pneumatici in gomma del suo mezzo.

L’autista non si è accorto di nulla e ha continuato il suo viaggio verso Soresina, quando è stato raggiunto e reso edotto di quel che era successo. Sul posto sono arrivati i tecnici delle ferrovie che, lavorando in fretta, hanno potuto riparare il guasto anche prima del previsto. Ma nel frattempo la circolazione dei treni è stata sospesa e sostituta con corse in autobus.

Intorno alle 15.30 la linea è stata riparata e ha ripreso a fornire elettricità. Il servizio è ripreso, ma le ripercussioni sul traffico ferroviario si sono fatte sentire. Il primo treno è ripartito da Crema alle 15.41 verso Milano Porta Garibaldi con 33 minuti di ritardo e anche i successi da Crema e da Cremona hanno accusato mezz’ora di ritardo. Pier Giorgio Ruggeri