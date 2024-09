Cambia il comandante ai vertici della Gdf

La Compagnia della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo ha un nuovo comandante. Alla guida ci sarà il capitano Rocco Petracca, che subentra al luogotenente carica speciale Luigi Biasco. Il dirigente uscente, presente dal 2017, è stato invece destinato alla Compagnia di Crema per un nuovo incarico. Per il capitano Rocco Petracca c’è stato il benvenuto in un territorio connotato da molteplici aspetti d’interesse operativo. Classe 1976, originario di Lecce, il nuovo comandante proviene dalla Scuola allievi finanzieri di Bari.