Calici in castello. L’evento fa il suo esordio

È atteso per domenica, a San Colombano al Lambro, l’evento “Calici in castello“, promosso dal Consorzio vini doc di San Colombano. Andrà in scena nel cortile interno del Castello banino, dove c’è l’enoteca del Consorzio. "Sarà una manifestazione imperniata sul bere e mangiare prodotti del territorio e far apprezzare tutti i vini degli associati – anticipa il presidente del sodalizio Diego Bassi (nella foto) -. I nettari saranno accompagnati da pane, salame, raspadura, pancetta e salame lodigiani, focacce, pizzette. Con degustazioni possibili dalle 10 alle 19 e servizio garantito da esperti della Fisar (Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori di Lodi), che collaborano con il Consorzio". "È la prima edizione di questo evento e speriamo di ripeterlo ogni festa della mamma" aggiunge. L’ingresso è libero, lo spazio è pubblico, chi vuole consumare trova un calice da degustazione, con tasca, in omaggio. La degustazione del vino avrà un costo e col cibo un altro. In particolare costeranno 15 euro 5 degustazioni di vino e 10 euro il tagliere con formaggi, salumi, pizza. Oltre agli assaggi, la giornata sarà arricchita da cultura ed eventi collaterali. "È previsto anche l’intrattenimento del un pittore Antonio Molino, nipote dell’illustratore Walter della “Domenica del corriere”, che mostrerà la tecnica della pittura all’uovo, rinascimentale, antichissima e che pochi conoscono" spiega ancora Bassi. Dalle 16 si potrà fare anche una visita guidata al Castello, con l’associazione “Il borgo e il colle”. Alle 17 è invece prevista una conferenza su “Madre, matrigna, dea: l’universo femminile”, a cura di Marie Vida, giornalista e divulgatrice. Infine alle 18 ci sarà la “Conferenza sulla bellezza, questa sconosciuta”, a cura del giornalista, artista e scrittore Antonio Molino. P.A.