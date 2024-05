Calcetto senza corse. Allo stadio del rugby il primo torneo di walking football

CODOGNO (Lodi)

Tutti allo stadio del rugby per scoprire il walking football per over 50enni. "La disciplina, nata in Inghilterra nel 2011 e partita in Italia nel 2016, sbarca nel Lodigiano" spiega Domenico Cesarano, delegato nazionale della Lombardia del Fair play. Si gioca per venti minuti a partita, con 5 giocatori più il portiere. Una sorta di calcetto senza correre. L’amministrazione di Codogno ha presentato il primo Torneo esibizione di walking football del 25 maggio alle 10.30 (anche col maltempo). Partecipano le squadre Codogno wfa, Codogno wfb, Novarello wf di Novara, Covo wf di Bergamo. "Nelle nostre squadre vorremmo inserire persone della città – dice il sindaco Francesco Passerini –. È uno sport aggregante e per tutti". Vaprio Zanoni, presidente Rugby club Codogno, con il Giancarlo Grossi, ricorda: "L’evento ribadisce le linee guida del rugby: in campo a volte ce le suoniamo ma, dopo la partita, si ricompongono rapporti duraturi negli anni".P.A.