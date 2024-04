Brembio, incendio in una cascina con quintali di fieno: l’ombra del dolo

Brembio (Lodi) – Potrebbe essere doloso il furioso incendio che ha mandato in fumo questo pomeriggio una ventina di rotoballe all'interno della cascina San Michele, in territorio di Brembio.

La scintilla è scoppiata prima delle 17 all'interno del ricovero dove era stato stoccato nei giorni scorsi quintali di fieno. Qualcuno, secondo quanto appreso, sembra abbia notato un paio di ragazzini scappare prima che scoppiasse il rogo anche se la circostanza è ancora da accertare. Al momento non ci sono riscontri ufficiali. Fumo e successivamente le fiamme che si sono propagate velocemente hanno fatto scattare l'allarme: sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco, due autobotti e un'autopompa sia dal comando di Lodi che dal distaccamento di Casalpusterlengo.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutto il pomeriggio e la sera visto che occorre spegnere, smassando il materiale combusto, anche l'ultima fiammella per evitare che il rogo riparta sotto la cenere. Le cause dell'incendio sono dunque al vaglio dei pompieri e degli inquirenti, ma se trovasse solide basi l'ipotesi del dolo, la circostanza sarebbe decisamente inquietante.