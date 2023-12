Borseggiava anziane. Denunciato un romeno

La polizia di Stato ha identificato, anche grazie alla videosorveglianza e denunciato a piede libero un uomo. Si tratta di un romeno quasi quarantenne, non residente nel Lodigiano e da poco in Italia, con alle spalle una denuncia per resistenza a Pubblica Ufficiale per fatti accaduti a Milano. E per gli inquirenti sarebbe colui che, in centro a Lodi, derubava anziane dei bancomat e poi li usava per comprare Gratta&vinci. Risponderà a piede libero per il furto di un portafoglio e per l’indebito utilizzo di carte di credito. L’uomo sarebbe il presunto autore di diversi borseggi recentemente avvenuti nel centro cittadino. In particolare gli accertamenti della Polizia di Stato sono iniziati con la denuncia di una donna, settantanovenne di Lodi, la quale ha raccontato di aver subito un furto al mercato cittadino, dove le era stato sottratto il portafogli, approfittando di un momento di distrazione. P.A.