Boom di rifiuti abbandonati in paese. A raccoglierli ci pensano i ragazzini

Oltre cento volontari, tra cui 90 ragazzini, armati di guanti, sacchi, pinze, rastrelli e pale, domenica hanno ripulito Guardamiglio. La 27esima Giornata ecologica del paese è stata organizzata dalla Commissione Ecologia del Comune, in collaborazione con: alunni delle scuole, Associazione dilettantistica Pescatori Guardamiglio, cacciatori, oratorio, Protezione Civile. Hanno lavorato cinque gruppi, partiti dall’oratorio, che, a bordo di mezzi, hanno ripulito: i laghetti del Miglio e delle Canne, il canale Ancona, via San Bernardino e la salita dell’argine, Cascina Cannette e Valloria. E in ogni luogo ripulito, sono stati posizionati una serie di sassi, colorati e abbelliti, per l’occasione, proprio dai ragazzini. Un segno del loro passaggio e buon cuore nei confronti dell’ambiente.

Una quantità enorme di rifiuti vari è stata trovata nella discesa che dall’Argine porta alla Cascina Isolone. E molta immondizia, costituita soprattutto da bottiglie di vino e birra, è stata raccolta sulla ciclabile di via San Bernardino. "Purtroppo è triste dirlo – osservano gli amministratori comunali –, ma in questi ultimi anni è tornata la cultura dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne e non solo". Erano presenti sindaco e vice Elia Bergamaschi e Daniele Chiesa oltre al parroco don Roberto Abbà. "Un grazie da parte dell’amministrazione comunale a tutte le associazioni del paese ed ai tantissimi volontari che con il loro impegno e partecipazione hanno fatto in modo che il tutto abbia avuto successo, grazie alle ditte che hanno partecipato economicamente all’evento, grazie a don Roberto che ha messo a disposizione gli spazi dell’oratorio che hanno ospitato l’iniziativa, grazie a tutti i partecipanti, ragazzi e bimbi di tutte le età ed ai genitori che con la loro partecipazione hanno dimostrato grande senso civico" ha commentato il sindaco. Intanto, in oratorio, il vicesindaco Daniele Chiesa, ha ricevuto "un ringraziamento specifico per aver avuto sempre un occhio di riguardo per i bambini, sia a Natale, che per Sant’Antonio, la gara dei pierini etc." come ha ribadito una volontaria. P.A.