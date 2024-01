Boom di iscritti alla biblioteca. Tanti i giovani

Boom di iscritti, tra cui tanti ragazzi, in biblioteca a Codogno. I dati dell’anno 2023, relativi alla collezione civica “Ricca” di Codogno, riassumono un anno di buono risultati. "Il più significativo - introducono l’assessore alla Cultura Silvia Salamina e Francesco Dionigi, presidente della biblioteca - è il numero dei nuovi iscritti, ben 380, di cui 268 ragazzi con oltre 10.600 ingressi all’anno. Andare in biblioteca per i codognesi è ormai un fatto consolidato, frutto di un lavoro di programmazione fatto a livello scolastico e di sensibilizzazione alla lettura, che passa attraverso anche alla rassegna letteraria “Leggiamo lodigiano” ,oltre che dal costante aggiornamento di titoli e novità e agli scaffali tematici nelle varie ricorrenze storiche ed istituzionali".

Sono 1.976 i libri acquistati e catalogati, con una revisione operata su 715 testi obsoleti e un patrimonio corrente di circa 92mila volumi. Il patrimonio librario conta 1.234 utenti attivi, 268 nuovi ragazzi iscritti, 112 nuovi adulti iscritti, 10.616 ingressi nell’anno, 4.617 richieste semplici evase al banco, 56 richieste complesse evase, 12.021 prestiti locali (dal banco), circa 3.000 volumi prestati in interprestito ad altre biblioteche, circa 2.000 volumi richiesti ad altre biblioteche per gli utenti, 37 incontri/visite guidate/letture aperti all’utenza libera, 1.393 studenti raggiunti con attività di promozione appositamente organizzate. Si aggiungono il numero totale dei follower, sul social Facebook, del secondo semestre, pari a 1.064 e il numero totale di follower su Instagram, sempre del secondo semestre, di 819, con 514 post/storie su entrambi. Tutto questo è avvenuto con grande soddisfazione: "Risultati raggiunti grazie a programmazione e sensibilizzazione dell’ utenza".