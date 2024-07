Bimba sfigurata da un cane. Aggredita a casa di amici è stata operata a Bergamo

Sfigurata dal cane degli amici di famiglia. Un’altra aggressione questa volta nel Lodigiano. Una bimba di 6 anni è stata morsicata al volto da un cane di razza Amstaff, di proprietà di amici di famiglia. La piccola è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, di Bergamo, sabato sera; in sala operatoria ha subito un lungo e delicato intervento che è andato meglio del previsto, permettendo di rimettere a posto lo zigomo e parte della mandibola, che erano stati azzannati dal cane. Comunque la prognosi rimane riservata, questa mattina gli specialisti di ricostruzione estetica vedranno di nuovo la piccola, probabilmente bisognerà fare più operazioni per ricostruire al meglio il volto. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La piccola vive a Codogno e frequenta le scuole di Cavacurta. Sabato era con i genitori a casa di amici a Castelgerundo. All’improvviso il cane (che già conosceva la bambina) si è rivoltato verso la piccola e l’ha morsa, mentre stavano giocando. La piccola all’improvviso ha urlato, i genitori sono accorsi e il cane ha mollato la presa. Immediata la chiamata al 112. I soccorritori l’hanno stabilizzata e l’hanno trasportata immeditamente all’ospedale di Bergamo dove è stata poi operata.

Il cane invece si trova nel canile di Lodi, portato dai veterinari dell’Ats. È stato il proprietario stesso a chiedere ai carabinieri di portarlo via. Richiesta fatta la sera stessa del 29, poco dopo l’aggressione; ora l’Amstaff si trova sotto osservazione. Amici da tutta la vita dei genitori della piccola, la coppia proprietaria del cane è molto scossa. Dopo l’aggressione la donna si è sentita male.Luca Pacchiarini