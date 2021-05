Tavazzano (Lodi), 25 maggio 2021 - Due conviventi egiziani residenti a Tavazzano litigano per il cibo e per una bestemmia: uno si infuria, accoltella l’altro e lo prende ad ombrellate. Tragedia sfiorata in un appartamento tavazzanese di via Pesa. Un egiziano è accorso, dopo aver ricevuto la chiamata terrorizzata di un amico connazionale e ha chiesto aiuto ai carabinieri. “Correte, è stato accoltellato dal convivente egiziano, ha paura che lo uccida”. Al proprio arrivo i militari del radiomobile e della stazione locale hanno trovato l’aggressore barricato in camera, con il passaporto e una valigia pronta e il coltello già pulito dal sangue. Lo hanno quindi convinto ad uscire, cercando di ricostruire l’accaduto e infine arrestato per il tentato omicidio. Intanto il ferito, suturato con dodici punti al braccio, è stato portato all’ospedale Maggiore di Lodi per le cure del caso. Secondo quanto ricostruito dai militari, se non avesse anteposto l’arto, l’uomo sarebbe stato colpito al cuore.

