Benemerenze civiche. Ecco i prescelti

Dieci le benemerenze civiche e tre le medaglie d’oro di Lodi. Sono i benemeriti, deliberati dalla giunta di Andrea Furegato, da premiare il giorno di San Bassiano a Lodi, il 19 gennaio. Le benemerenze andranno a: Paola Asti, storica volontaria della città; Piera Rossi, già direttore artistico del teatro alle Vigne oltre che studiosa di Ada Negri; Elvira Ardemagni, segretaria della Pro loco di Lodi da 20 anni; Alfonso Pezzano, apprezzato musicista di livello, che suona la tromba e si mette a disposizione delle istituzioni durante le cerimonie; Lorenzo Musitelli, a servizio per la raccolta e distribuzione del cibo agli indigenti; Alberto Segalini, ex sindaco, medico di base per 40 anni, oggi in pensione, già medico della squadra Amatore di Hockey; Piergiuseppe Ferrari, “eroe” moderno che ha soccorso per strada un uomo colto da malore e insieme a due carabinieri, gli ha salvato la vita; raggruppamento alpini di Lombardia e Emilia Romagna, per aver portato 10mila penne nere a Lodi in occasione del raduno di quest’anno; il collegio Vescovile, in città da 100 anni; le figlie di San Paolo-Paoline, a Lodi da 80 anni. Infine le tre medaglie d’oro saranno consegnate a: Alice Vergagni, brillante insegnante di lettere al liceo Piazza di Lodi, che ha riportato alla luce la vicenda delle sorelle Boccalini; Massimo Iovacchini, dirigente scolastico a Lodi dal 2005, impegnato per l’inclusione e l’integrazione; ristorante La coldana per aver riportato la stella Michelin nel Lodigiano. P.A.