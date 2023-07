Batte il capo sulla zappa mentre seppellisce il criceto della nipote

È stato trovato a terra, privo di sensi, in un terreno vicino al cimitero con a fianco una zappa e una ferita alla testa. Tanto che nel primo allarme al 112, lanciato verso le 21 di domenica da due ragazzi di passaggio, si ipotizzava che l’anziano avesse subìto un’aggressione. La ricostruzione effettuata dai carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Compagnia di Voghera, l’ha invece esclusa accertando che si era invece trattato di un infortunio dalle conseguenze gravissime, senza altre persone coinvolte. E avvenuto in circostanze singolari.

Il 74enne di Milano, in villeggiatura al Brallo di Pregola, in frazione Corbesassi, stava seppellendo il criceto della nipotina quando è caduto e ha battuto la testa o contro una sporgenza del terreno oppure contro la zappa.

Un infortunio appunto accidentale, avvenuto mentre stava usando l’attrezzo agricolo per dare degna sepoltura al piccolo roditore al quale la nipotina era molto affezionata. Dalla centrale operativa dell’Areu, riferito lo stato d’incoscienza del ferito per il grave trauma alla testa, è stato inviato anche l’elisoccorso da Como, che lo ha poi trasportato al San Matteo di Pavia. Il 74enne, ricoverato in gravissime condizioni, è stato poi operato nella notte e quindi trasferito nella Terapia intensiva della Rianimazione con prognosi riservata, valutato in pericolo di vita.

S.Z.