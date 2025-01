Bancali di legno e vestiti di facile combustione. Due capannoni distrutti

LODI VECCHIO (Lodi)Inferno di fuoco, nella notte tra sabato e domenica, nel quartiere industriale di Lodi Vecchio. I carabinieri, al momento, escluderebbero l’atto doloso, ma i vigili del fuoco approfondiranno gli accertamenti tecnici per escluderlo o meno. L’allarme è scattato all’una e quindici, quando alcuni passanti hanno notato capannoni in fiamme e dato l’allarme. Il fuoco, ormai minaccioso, ha lambito la proprietà della ditta 48orepallets, che produce pallet (pedane di legno, bancali) e il capannone vicino, che produce tessuti. La furiosa combustione ha divorato i due edifici e il loro contenuto ma, al momento, non si sa ancora da dove potrebbe essere partita.

Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’ Angelo Lodigiano sono intervenute con 2 autopompe, 2 autobotti e un’autoscala, per aggredire da più parti la lingua rossa. E si sono date il cambio per ore, nel dare acqua e raffreddare le parti carbonizzate, cercando di placare l’incendio. I danni, in via di quantificazione, sono stati importanti. Da capire il punto di origine e la causa dell’incendio. Ieri i vigili del fuoco erano ancora sul posto a lavorare per evitare possibili nuovi focolai. È intanto arrivato, in supporto al personale del comando di Lodi, anche un mezzo del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Melegnano. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati. È stato chiamato il soccorso sanitario per un 39enne che ha inalato fumo, ma arrivata l’ambulanza della Croce rossa, dopo la visita sul posto, ha rifiutato il ricovero.

Paola Arensi